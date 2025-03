Repubblica - Le prove di Lukaku e Raspadori in nazionale 'confermano' il 3-5-2?

Non è poi così scontato il ritorno al 4-3-3, anche se la possibilità è concreta con Conte che ci sta pensando. Il quotidiano Repubblica, però, spiega che le prove di alcuni giocatori con le rispettive nazionali potrebbero spingere il tecnico a confermare il modulo delle ultime settimane.

"La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suoBelgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma".