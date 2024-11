Repubblica - Mariani ha riconosciuto che poteva evitare il rigore

Non era rigore per l'Inter. Lo ha pensato Conte e non solo, a quanto pare. Secondo Repubblica, infatti, Mariani - arbitro della gara di domenica - ha riconosciuto che avrebbe potuto risparmiarsi il rigore.

Ecco cosa scrive oggi il quotidiano: "A fine partita Mariani ha riconosciuto che il fischio di San Siro avrebbe anche potuto risparmiarselo, eppure non si tratta di una decisione totalmente campata per aria: il contatto tra Anguissa e Dumfries c’è stato e non esiste ancora uno strumento (se non l’occhio umano, che è imperfetto) per misurarne l’intensità. La linea guida che Rocchi sta insistendo per imporre alla sua squadra prevede di sorvolare il più possibile sui grigi: un fallo, specie per quelli che devono determinare la cosiddetta massima punizione (che, in quanto massima, non deve essere conseguenza di un episodio minimo) deve essere nero o bianco, non esserci o esserci".