Repubblica - Mertens scalpita, torna Meret: Gattuso vara il Napoli anti-Inter

Novità in arrivo in vista della sfida di mercoledì a San Siro contro l’Inter, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. L’edizione odierna di Repubblica prova ad abbozzare una prima formazione, con Manolas che torna in campo in difesa e con Meret che dovrebbe vincere il ballottaggio con Ospina.

In mediana saranno da valutare le condizioni di Allan e Fabian, mentre in attacco appaiono sicuri del posto dal primo minuto Callejon a destra e Mertens, che dovrebbe giocare al posto di Milik.