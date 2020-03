Repubblica - Napoli-Inter, ADL si è opposto alle porte chiuse: ipotesi recupero ad agosto

Ulteriori dettagli su Repubblica oggi in edicola relativi al rinvio di Napoli-Inter, con De Laurentiis che si è opposto a giocarla a porte chiuse dopo i 60mila presenti a San Siro. In questo momento è sospeso il rimborso dei 42mila che avevano già acquistato il tagliando ma, dato che il calendario è già ricco d'impegni, la sfida contro i nerazzurri, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, potrebbe essere programmata addirittura per agosto, ovvero all'inizio della prossima stagione.