Repubblica - Neres, urge reazione: 7 gare per scacciare veleni e rimpianti

vedi letture

David Neres non segna dal 4 gennaio contro la Fiorentina in trasferta. L'ultima rete delle tre totali, due in campionato. Poche per un giocatore ora titolare chiamato a sostituire Kvaratskhelia. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola focalizza la sua attenzione proprio sul brasiliano da cui Conte si aspetta molto di più già a partire dalla sfida di lunedì.

"Il funanbolo brasiliano, 27 anni, ex Benfica, doveva essere infatti l’erede designato del campione dell’Est. Invece un infortunio lo ha messo ko per quasi due mesi e al suo ritorno tra i titolari contro Milan e Bologna, il giocatore sudamericano ha pagato dazio alle sue approssimative condizioni di forma. Urge per il Napoli una reazione d’orgoglio da parte di Neres, che prima del suo infortunio aveva dimostrato di poter essere un degno erede del numero 77. Il brasiliano ha altre 7 gare a disposizione per dare scacco matto a veleni e rimpianti", si legge.