Repubblica - Osimhen, decisivo il blitz di ieri: affare ritardato dalla folla di agenti al tavolo

Per il Napoli non è stata una trattativa poi cosi semplice, quella per portare Victor Osimhen in azzurro. La questione del cambio di agenti ha di sicuro inciso sull'andamento della trattativa, come spiegato anche da La Repubblica: "Decisivo il blitz degli emissari di Aurelio De Laurentiis, che aveva invece già raggiunto economico con il Lille per l’acquisto del calciatore, il cui approdo in Italia è stato complicato dalle pretese della folla di agenti che si sono alternati al tavolo della compravendita“.