Repubblica - Ritiro Castel di Sangro: ecco le date (non ancora ufficiali) e quanto incasserà il Napoli

Mentre la stagione è ancora in corso, già si guarda a quella che sarà la prossima e la programmazione estiva. Il Napoli, come ormai noto da diversi giorni, dovrebbe svolgere il ritiro a Castel di Sangro (dal 28/29 agosto fino al 10 settembre), e nelle prossime ore dovrebbero arrivare le firme per ufficializzare il tutto.



Come riportato da Repubblica, il Napoli percepirà quasi un mln all'anno (800 mila euro) per ogni stagione, con l'accordo che dovrebbe avere durata di sei anna. Resta, poi, da capire come si risolverà la situazione in Val di Sole: con Dimaro, infatti, restano ancora due anni di contratto, ma è probabile che il tutto verrà risolto nelle prossime settimane.