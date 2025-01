Repubblica su Motta: "Sembra il ginnasiale alla prima versione di greco"

Il giornalista Maurizio Crosetti su Repubblica parla della Juve dopo il ko in Champions e del suo allenatore, in evidente difficoltà in questo ultimo periodo: "Il futuro è capire cosa farne di questa Juve sconcertante e smarrita. L’allenatore la osserva a lungo con le mani in tasca, sembra il ragazzino ginnasiale di fronte alla prima versione di greco: apre il vocabolario e non si orienta.

Thiago Motta improvvisa le soluzioni che non possiede: la sua squadra, imbattuta fino a sabato almeno in campionato, ha perso male due volte in quattro giorni. Prima, aveva perso due volte in cinque mesi. Il pubblico fischia a valanga con la ferocia che nasce dalla delusione, dal troppo tempo passato a immaginare che la nuova Juve fosse meglio di quella vecchia, e che il progetto potesse ridare volto, dimensione e sicurezza a un gruppo di anime vaganti. Invece niente".