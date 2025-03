Repubblica su Okafor: "Condizione fisica monitorata con preoccupazione"

vedi letture

Manca ancora l'esterno, il sostituto di Kvaratskhelia andato via a gennaio, direzione Psg. Ne parla Repubblica oggi in edicola: "Il problema c’è e si vede, risultati alla mano. Sono trascorsi infatti più di due mesi dalla cessione di Kvaratskhelia e il Napoli non ha ancora trovato il suo sostituto naturale".

Il quotidiano si sofferma in modo particolare su Okafor che domenica sarà ex dell'incontro. L'ex Milan ha trascorso appena 36' in campo, spezzoni di quattro partite: "Okafor dovrà invece tenere probabilmente a bada i suoi bollori da ex, visto che la sua altalenante condizione fisica continua a essere monitorata con attenzione e preoccupazione dallo staff di Conte. I due aspiranti alla poltrona di Kvara sono ancora un rebus e il vuoto lasciato dal georgiano non è stato colmato. È questo il vulnus dello sprint scudetto".