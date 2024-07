"Resta con noi Victor": Osimhen e la reazione alle parole dei tifosi

vedi letture

Oggi arriverà di nuovo a Castel Volturno per ulteriori test, poi domani mattina s’allenerà con la squadra e nel pomeriggio salirà sul volo per Verona

Victor Osimhen ieri si è presentato a Castel Volturno per le visite mediche, incrociando diversi tifosi che gli hanno chiesto di restare al Napoli. Il nigeriano, nonostante sia stato molto sorridente con tutti, in cuor suo continua a sperare in una chiamata dalla Premier League. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sul contratto, però, c’è il 30 giugno 2026 come data di scadenza. Pertanto, in mancanza di accordi tra il Napoli e chi avrà voglia di prenderlo, vestirà le divise d’allenamento, indosserà la N sul petto, insomma, sarà ancora un calciatore azzurro fino a prova contraria, con tutto ciò che ne consegue.

Oggi arriverà di nuovo a Castel Volturno per ulteriori test, poi domani mattina s’allenerà con la squadra e nel pomeriggio salirà sul volo per Verona e infine sul pullman per Dimaro Folgarida. Come sarà accolto dai tifosi presenti in Trentino, è tutto da vedere. Qualcuno, timidamente, gli ha chiesto di restare, ma l’ambizione di giocare in Premier League è ancora lì, nel cassetto dei desideri, in attesa che qualche club inglese paghi la clausola, lo apra e trasformi il sogno di Osi in realtà".