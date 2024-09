Retroscena Caprile: su indicazione di Conte è diventato il vice di Meret

Il Napoli non ha avuto dubbi su Elia Caprile e dopo il prestito di Empoli l’ha riportato alla base anche su indicazione di Antonio Conte. A scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Lo scorso anno c'era Gollini, oggi al Genoa, dietro Meret. Poi in estate la scelta di puntare sull'azzurro, anni 23, come dodicesimo. Ora dopo l'infortunio di Meret, Caprile sarà il titolare delle prossime tre partite. A cominciare da Palermo, domani, in Coppa Italia.

Il quotidiano aggiunge: "Il Bari lo ha acquistato a titolo definitivo nel 2022 e Caprile ha dimostrato subito tutto il suo talento, tanto da essere il titolare indiscusso e sfiorare la serie A. Caprile si è dimostrato comunque pronto per il grande salto e il Napoli ha scelto di prestarlo all’Empoli per completare al meglio il suo percorso di crescita".