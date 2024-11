Retroscena Conte: "Dopo Milano non ha chiuso occhio e si è tormentato"

vedi letture

"Pieno di inquietudine il day after dell'allenatore del Napoli Antonio Conte. Dopo il pareggio a San Siro non ha chiuso occhio e si è tormentato senza trovare pace fino a notte fonda". A scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola che svela alcuni retroscena relativi al post-gara di domenica con protagonista Antonio Conte, allenatore del Napoli.

"Il tecnico non è riuscito a gioire per il risultato e ha dato subito inizio a un’altra partita, fuori dal campo, rendendo di dominio pubblico la sua preoccupazione sul fronte arbitrale. Già di pessimo umore da settimane per precedenti decisioni dei direttori di gara a suo giudizio poco convincenti. Poi è arrivato il rigore nel big match, la goccia capace di far traboccare il vaso, trasformando in una denuncia i velenosi silenzi che serpeggiavano nel quartier generale di Castel Volturno. La decisione dell'arbitro Mariani è stata però solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso".