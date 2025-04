Retroscena Conte: telecamere catturano sue espressioni inequivocabili

Come scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Antonio Conte ha sofferto in un box in cima alla tribuna stampa del Dall'Ara accanto a suo fratello Gianluca: invisibile, troppo in alto, ma certe espressioni inequivocabili sono state catturate dalle telecamere. In panchina c'è il suo vice Stellini, ancora imbattuto in campionato tra Premier e Serie A quando è toccato a lui guidare la squadra al posto del boss (otto volte).

