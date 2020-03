Retroscena dalla Lega: due ore di litigi per la ripresa degli allenamenti, ADL stava con Lotito

Il Napoli sta con Lotito, vuole si riprendano subito gli allenamenti, ma molti club sono contrari. Per il patron della Lazio esistono le condizioni di sicurezza per tornare a scaldare i muscoli. Ma alla fine, dopo due ore di litigi, ha vinto la maggioranza che ha optato per l'ulteriore rinvio del lavoro ai centri sportivi per i calciatori. Domani potrebbe essere ufficiale la nuova data della ripresa degli allenamenti: il 3 aprile. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.