Retroscena di Repubblica: non è stato ADL a scegliere Manna

Questa potrebbe essere la settimana dell'annuncio di Giovanni Manna, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport.

Questa potrebbe essere la settimana dell'annuncio di Giovanni Manna, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Sul dirigente scelto da De Laurentiis per avviare la rifondazione, scrive così l'edizione odierna di Repubblica: "Facile prevedere lunga attesa per la ricostruzione. La chiusura dei rapporti di Gasperini in sub ordine Pioli e altri. Difficile uno straniero perché non sarà più valida l’aliquota ridotta del Decreto Crescita.

È bastato Rudi Garcia assunto a prima svista. Le incognite più suggestive: l’ingaggio di Giovanni Manna, scelto da Andrea Chiavelli (amministratore delegato della SSC Napoli) come Giuntoli, può essere una luce sul mercato estero e nei rapporti interni, astratto finora Meluso". si legge sul quotidiano in edicola