Retroscena Di Lorenzo: subito una chiamata 'speciale' dopo l'infortunio

Il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso ha subito telefonato a Di Lorenzo dopo l'infortunio. Lo riporta il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Dopo il consulto di ieri a Villa Stuart a Roma, il terzino è andato via sollevato, con la certezza che non dovrà operarsi e che non c'è un interessamento del legamento crociato. Il quotidiano racconta anche di una telefonata con il c.t. Rino Gattuso, con il pensiero agli spareggi Mondiali di fine marzo. Di Lorenzo farà di tutto per recuperare in fretta, per la Nazionale e per il suo Napoli, al momento ancora in fase di emergenza.