Calciomercato Napoli, Cds rimanda il club: "Serviva di più di Alisson Santos e Giovane"

vedi letture

Voto 5,5 al mercato del Napoli secondo il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, secondo cui serviva di più al club per rafforzare realmente la squadra. Ecco il suo commento al mercato degli azzurri.

"I paletti sul mercato hanno frenato i movimenti. Alla squadra, stremata dagli infortuni, serviva qualcosa di più di Giovane e di Alisson Santos. E soprattutto questo mercato ha certificato la delusione di quello estivo, con le cessioni di Lucca, Lang e Marianucci".