Retroscena Garcia: già al Napoli provò a cambiare il capitano, sbattendo contro lo spogliatoio
L’edizione odierna de La Repubblica ha analizzato la decisione di Rudi Garcia di revocare la fascia da capitano a Kevin De Bruyne, che da ieri non guida più il Belgio. Un provvedimento forte, ma non nuovo per l’ex allenatore del Napoli, già protagonista di scelte simili durante la sua breve esperienza all’ombra del Vesuvio.
Appena arrivato a Castel Volturno, infatti, Garcia tentò di mettere in discussione la leadership di Giovanni Di Lorenzo, capitano designato dopo lo Scudetto. L’idea si arenò soltanto di fronte alla ferma opposizione del gruppo, ma fu il primo segnale di un rapporto mai realmente decollato con lo spogliatoio.
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
