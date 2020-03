Retroscena Gattuso: aveva posto una condizione per la conferma, ADL lo ha accontentato

Dries Mertens rinnoverà il suo contratto col Napoli. Dopo una lunga trattativa, è arrivata la fumata bianca. A breve ci sarà anche la firma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che fondamentale nel lieto fine è stato il rapporto tra il belga e Gattuso. Proprio l’allenatore, spiega il quotidiano, ha posto come condizione il rinnovo di Mertens per cominciare a discutere la sua conferma per il prossimo anno.