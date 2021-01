Retroscena CdS: Gattuso aveva promesso premio alla squadra per la Supercoppa

Gennaro Gattuso le prova tutte, per riprendersi il Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe anche promesso ai suoi calciatori un premio personale, di tasca propria, in caso di vittoria nella Supercoppa contro la Juventus. Successo non arrivato, e quindi neanche il premio, poi la sconfitta col Verona che mette in discussione tutto.