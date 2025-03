Retroscena CorSera - Il Milan ha fatto un sondaggio per Manna: la risposta del ds

Il Milan non ha margine d'errore, specialmente quando c'è la qualificazione alla Champions League da conquistare. Con 60 milioni potenziali nelle casse, che sul mercato farebbero decisamente comodo, mentre incombe il super match contro il Napoli. Con un'ammucchiata selvaggia tra Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina in coda per il treno Europa che conta, la missione di Sergio Conceicao sarà anche di tenersi stretta la panchina, che in caso contrario salterebbe seduta stante. Tenendo conto anche della Coppa Italia e del doppio confronto infuocato con l'Inter in semifinale.

Tuttavia, i rossoneri hanno anche altro per la testa. Il casting per il direttore sportivo, infatti, prosegue spedito e stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex Juventus Fabio Paratici resta il nome preferito dalle parti di Via Aldo Rossi. Non solo: ieri il dirigente di 52 anni è stato avvistato a Milano, dove ha pranzato in un hotel del centro città. Era in compagnia della moglie però, non dell'amministratore delegato Furlani.

Le variabili. Quello che frena la trattativa è il processo Prisma sui conti della Juventus, con l'ex manager coinvolto. Aggiornamenti importanti sono attesi tra il mese di aprile e maggio, si legge sul quotidiano milanese, ma una condanna penale di Paratici porterebbe inevitabilmente al rialzo delle quotazioni delle alternative segnate sul taccuino, ossia l'ex Lazio Igli Tare e l'attuale ds dell'Atalanta Tony D'Amico. Con un piccolo retroscena: anche Manna (Napoli) è stato sondato dal Milan, ma non è una pista destinata a decollare.