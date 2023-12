Retroscena Corsera - Undici anni fa Mazzarri per l'Inter rifiutò un'altra big italiana

L'edizione odierna del Corriere della Sera ricorda la scelta fatta da Mazzarri undici anni fa quando lasciò Napoli dopo quattro stagioni

L'edizione odierna del Corriere della Sera ricorda la scelta fatta da Mazzarri undici anni fa quando lasciò Napoli dopo quattro stagioni: “Undici anni fa Mazzarri volle l’Inter dopo aver portato il Napoli secondo in classifica, a ridosso della Juventus di Conte, e per Milano rifiutò anche la Roma. Era il momento clou della sua carriera, il ritorno in panchina sotto il Vesuvio inaugura invece la stagione della rivalsa dopo quasi due anni lontano dalla scena”.