Retroscena Gazzetta - Insigne voleva rientrare già col Sassuolo, Gattuso non ha dato l'ok

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport racconta di un retroscena riguardante Lorenzo Insigne e l'ultima partita contro il Sassuolo: "La voglia di giocare è tanta e farà di tutto per convincere Rino Gattuso a schierarlo domani a Fiume, per la gara di Europa League, contro il Rijeka. Freme, Lorenzo Insigne: stare fuori non è il massimo per uno come lui. Se solo l’allenatore gli avesse dato l’ok, avrebbe giocato anche contro il Sassuolo. Invece, il capitano s’è dovuto sistemare in tribuna e assistere alla sconfitta dei suoi compagni".