Retroscena Gazzetta: "Osimhen creava clima di tensione nello spogliatoio"

Questo il retroscena raccontato sull'attaccante nigeriano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Victor Osimhen ed un addio servito anche per dare più serenità allo spogliatoio. Questo il retroscena raccontato sull'attaccante nigeriano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Antonio Conte è stato chiaro da subito anche sul mercato: Kvara e Di Lorenzo sono i pilastri e non si toccano. Osimhen, invece, è un discorso a parte che deve sistemare la società.

Lui con Victor ha parlato, gli ha chiesto dí dare l'esempio e di impegnarsi finché non si sarebbe risolta la questione legata alla sua cessione. Ma l'idillio è durato poco anche perché il clima era da tempo infuocata Per rasserenare lo spogliatoio si è arrivati a una scelta forte sul nigeriano, la cui questione lasciava intorno alla squadra un clima evidente di tensione. Non voleva più giocare per il Napoli e non lo ha più fatto".