Retroscena Repubblica: ADL ha portato Mazzarri dai migliori specialisti per un check-up

Antonio Corbo, nel suo editoriale su Repubblica, svela un curioso retroscena sul ritorno in panchina di Walter Mazzarri: "Errori che De Laurentiis non ripeterà più. Ha scelto Mazzarri dopo essersi informato bene. L’ha anche trascinato, nel suo interesse, dai migliori specialisti romani per un check-up che ha dato esiti rassicuranti. Ha quindi limitato alla fine del campionato il contratto.

Si legge nei suoi retropensieri: vi sarà una vasta rifondazione, lo scouting è già sotto esame, da sabato tocca alla squadra. Mazzarri sa parlare occhi negli occhi ai giocatori. Con Osimhen gli è bastata mezz’ora per attrarlo nella sua rete. Avanti così".