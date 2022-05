Retroscena Tuttosport - Lite tra Spalletti e il vice di Juric: svelato il motivo

el corso di Torino-Napoli si è registrato un alterco tra Luciano Spalletti e Matteo Paro, vice di Ivan Juric. A svelare il retroscena è Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Torino-Napoli si è registrato un alterco tra Luciano Spalletti e Matteo Paro, vice di Ivan Juric. A svelare il retroscena è Tuttosport: "La punizione dal limite accordata al Napoli per un tocco tra Belotti e Koulibaly, che in realtà non c'è stato, ha acceso una lite verbale tra Spalletti e il vice granata Paro. Tutto rientrato dopo che l'esecuzione di Mertens è sibilata sopra la traversa".