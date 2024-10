Retroscena Kvara, Bianchini: "Firmò nel mio primo giorno, il 3 gennaio. Era impronunciabile..."

vedi letture

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha svelato nella sua intervista al Corriere dello Sport un retroscena

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha svelato nella sua intervista al Corriere dello Sport un retroscena che riguarda Kvaratskhelia e la firma per il club azzurro.

Com’è stato il primo incontro con De Laurentiis?

"A Milano, in un hotel. Parlò solo lui e poi mi diede appuntamento a Roma per cominciare. Aveva già scelto. Il primo giorno di lavoro, il 3 gennaio 2022, è stato indimenticabile: venne in ufficio un giovane calciatore a firmare il contratto per giugno. Non riuscivo neanche a scrivere il suo nome impronunciabile. Era Kvaratskhelia".