Retroscena Kvara: ieri saluti e discorso alla squadra e via con una 'foto'

Ieri Khvicha Kvaratskhelia ha salutato compagni, amici e parenti, s’è preso una foto con tutte le firme dei ragazzi della squadra, ha tenuto un bel discorso dispensando baci e abbracci e se n’è andato a Parigi con i sogni in valigia. E un compito arduo: sostituire Mbappé. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Ieri è arrivato a Castel Volturno per l’ultima volta, ha riunito i compagni in sala video, ha pronunciato un discorso in inglese e li ha abbracciati tutti. Uno per uno. E ha abbracciato Conte, gli uomini degli staff e i dipendenti entrando in ogni ufficio della sede. Anche il tecnico ha fatto un breve discorso dedicato a lui, con in bocca al lupo e sincero dispiacere".