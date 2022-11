Retroscena Lobotka: il consiglio dato a Ostigard nel primo tempo

Stanislav Lobotka è diventato sempre più leader tecnico del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka è diventato sempre più leader tecnico del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato: "Con la sua solita corsa a tagliare gli altri, in diagonale, Lobotka si è caricato il Napoli sulle spalle, ha chiesto ai compagni di inseguirlo, ormai si sente sempre più leader e ha consigli per tutti, come quando nel primo tempo ha invitato Ostigard a giocare la palla corta piuttosto che lanciarla lunga a sinistra con qualche errore".