Retroscena Lukaku: estate in solitudine al lavoro nella cittadella del Chelsea

Romelu Lukaku si esibisce e segna due gol al centro sportivo di Castel Volturno con la maglia del Napoli, nel corso dell’allenamento congiunto andato in scena ieri pomeriggio con la Juve Stabia. Non è a Roma, non è con la nazionale, per la seconda volta consecutiva: ha preferito rimandare l’appuntamento con il suo Paese di comune accordo con il ct Domenico Tedesco per recuperare il terreno perduto nel corso di un’estate trascorsa in solitudine, a Cobham, la cittadella di un Chelsea che ha lasciato nel momento stesso in cui l’ha ritrovato. Lo scrive il Corriere dello Sport.