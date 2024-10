Retroscena Lukaku: svelato il motivo per cui non ha preso la 9 di Osimhen

A spiegare le motivazioni della scelta dell'attaccante belga è l'edizione odierna de La Repubblica

Perchè Romelu Lukaku non ha preso la maglia numero 9 di Victor Osimhen? A spiegare le motivazioni della scelta dell'attaccante belga è l'edizione odierna de La Repubblica, che spiega perchè abbia scelto di vestire la maglia numero 11 anziché la 9.

"Per Lukaku si tratterà già di una prova del nove, anzi dell’ 11, perché il nuovo bomber non ha voluto sulla maglia il numero del suo predecessore. Un gesto di rispetto nei confronti di Osimhen,che nel frattempo è stato ceduto in prestito al Galatasaray e ha subito mostrato i muscoli dopo la doppietta segnata al Kasimpasa".