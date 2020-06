Retroscena Manolas: in allenamento lo staff tecnico deve frenarlo

Kostas Manolas vuole rientrate quanto prima in campo. Il greco da qualche giorno si sta allenando in gruppo e lo staff tecnico deve frenarlo, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando quant'è forte la sua voglia di tornare ad essere protagonista, magari già contro la Juventus. Il greco domani sera vorrebbe esserci almeno in panchina. Oggi la decisione.