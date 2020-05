Retroscena: Mertens aveva visionato diverse case in varie città, poi la svolta

Prima di dire sì al Napoli, per Dries Mertens c'è stata la tentazione di immaginarsi altrove. Tante le società che lo hanno corteggiato: Inter, Chelsea e Psg su tutte. La tentazione, ribadiamo, c’è stata. La conferma arriva dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive: "Dries ha visionato in maniera telematica anche le possibili case in varie città ma la sua priorità era il Napoli e lo sta confermando con le scelte concrete".