Retroscena Milik: ha già svuotato il suo armadietto, c'è un indizio sull'addio al Napoli

Un'ora di lavoro in palestra, poi via prima di tutti dal centro sportivo di Castel Volturno dopo aver svuotato il suo armadietto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta gli ultimi momenti di Milik al Napoli: quello di ieri, spiega il quotidiano, è parso un addio, non un arrivederci. Per il secondo giorno consecutivo, Milik non si è allenato coi compagni. Il fatto che sia andato via prima di tutti è la conferma del fatto che la trattativa con la Roma è ormai vicina alla conclusione.