Retroscena Olivera: è in ritiro con Cavani e può chiedere informazioni sul Napoli

Mathias Olivera è il primo nome del Napoli per rinforzarsi sulla corsia mancina. Il terzino del Getafe, ricorda La Gazzetta dello Sport, ha coronato un sogno, perché per la prima volta è stato convocato con la nazionale maggiore e dunque è in ritiro con - tra gli altri - Edinson Cavani, cui potrà chiedere informazioni sull’ambiente napoletano, che è rimasto nel cuore del centravanti, capace di segnare oltre cento gol in tre anni in maglia azzurra