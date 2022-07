Retroscena Ostigard: voleva (e vuole) il Napoli prima dell'inizio del ritiro, ma dovrà aspettare

Leo Ostigard avrebbe voluto raggiungere il Napoli prima dell'inizio del ritiro a Dimaro, così da poter cominciare la nuova esperienza fin da subito.

Leo Ostigard avrebbe voluto raggiungere il Napoli prima dell'inizio del ritiro a Dimaro, così da poter cominciare la nuova esperienza fin da subito. Dovrà però aspettare ancora un po', visto che le parti per il momento non hanno un accordo nonostante Giuntoli, in compagnia del procuratore del giocatore, stia facendo molta pressione dei confronti del Brighton. Il Torino ha provato a inserirsi nelle ultime ore, ma la volontà del difensore norvegese è chiara e punta forte verso Napoli e questo sarà decisivo per arrivare alla conclusione dell'accordo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.