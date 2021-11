Retroscena Spalletti - Con le sue videochiamate fa sorridere Osimhen: la strategia

Rientrato a casa dopo l'operazione, a far tornare il sorriso sul viso provato di Osimhen hanno contribuito le chiamate in video di Luciano Spalletti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Papà Luciano oggi pensa al recupero psicologico del ragazzo, prima che fisico. E allora al telefono giù a scherzare, a provare a sdrammatizzare con qualche raccomandazione perché Spalletti sa che Victor è un ragazzo con l’argento vivo addosso e la cautela specie in questa prima fase di recupero diventa indispensabile per poi poter percorrere un secondo periodo per il recupero fisico vero e proprio".