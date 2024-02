Retroscena su Calzona: discorso alla squadra dopo Cagliari, ha spinto su 4 punti

Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"All’indomani del pari di Cagliari, Francesco Calzona ha tenuto a rapporto la squadra il tempo necessario per spronare i suoi a tirare fuori il meglio adesso, perché non c’è più tempo per sistemare una stagione fin qui tragicamente deludente". Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Ha cercato di toccare le corde dell’orgoglio. Per far ripartire quella che dodici mesi fa era una macchina perfetta, il nuovo tecnico azzurro ha spinto su 4 punti in particolare. Bisogna ritrovare il coraggio di fare. Ha chiesto di rischiare di più in palleggio, di non accontentarsi della giocata facile. E poi vuole vedere personalità, soprattutto dai giocatori di maggior talento. Gli ultimi due aspetti sono la fame e il divertimento".