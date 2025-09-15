Retroscena su Lobotka, CdS: "Bravo Manna a trattenerlo, c'era la possibilità che cambiasse aria"

Stanislav Lobotka detto Lobo, trent’anni d’età e la saggezza (calcistica) di un anziano maestro orientale, è il cervello dei quattro cervelli sopraffini del centrocampo del Napoli. Così il Corriere dello Sport esalta le prestazioni del centrocampista, anche a Firenze tra i miglior per la capacità di dare ritmo alla squadra.

"Gran bel lavoro anche quello del ds Manna. Sì: è riuscito a trattenerlo nonostante l’idea di cambiare aria non fosse poi così lontana dalle stanze di casa Lobotka. Titolare di un contratto fino al 2027 ma anche di una clausola rescissoria da 25 milioni: problemi e pensieri ormai lontani mille miglia, la stagione è già nel pieno ed è già piena di cose belle. La prossima in vista? City-Napoli, giovedì. Con sfida a distanza con Rodri. Grandi cose da grandi" si legge sul quotidiano.