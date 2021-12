Retroscena su Massa: elogiato dal designatore Rocchi alla fine di Milan-Napoli

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi domenica scorsa era sugli spalti di San Siro per assistere da vicino a Milan-Napoli terminata tra le polemiche per il gol annullato ai rossoneri. La Gazzetta dello Sport riporta un'indiscrezione secondo la quale il designatore abbia lasciato lo stadio elogiando l'arbitraggio di Massa, definendo "impeccabile". Il direttore di gara infatti non è stato "colpito" da provvedimenti ma ampiamente promosso, come del resto anche il Var Irrati.