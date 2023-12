Retroscena su Mazzarri: si è infortunato a Madrid per un errore di uno dei suoi

Il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena sul tecnico del Napoli

TuttoNapoli.net

Infortunio muscolare e febbre per Walter Mazzarri. Il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena sul tecnico del Napoli: "Non è stata una giornata facile per Walter Mazzarri al Bernabeu. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, è andato in panchina nonostante la febbre molto alta: il termometro segnava quasi 40 gradi ma ha deciso comunque di stare al fianco dei suoi ragazzi in una partita importante che sarebbe potuta essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions.

Le disavventure non sono finite qui. Durante la partita si è arrabbiato con la squadra per un errore, è saltato e ha messo un piede in fallo tanto da procurarsi un discreto dolore alla gamba destra".