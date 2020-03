Retroscena sul contratto di Ancelotti: Gazzetta svela due clausole di ADL

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena relativi alle clausole del contratto firmato da Ancelotti quando era allenatore del Napoli. De Laurentiis, spiega il quotidiano, è riuscito a garantirsi due aspetti importanti: che il tecnico non dia giudizi pubblici specifici sulla squadra azzurra e che in caso fosse interessato ad acquistare qualcuno della rosa del Napoli, debba chiamare direttamente il presidente. I due, infatti, si sono sentiti a gennaio per Allan e potrebbero risentirsi anche in vista dell'estate.