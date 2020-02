Retroscena sul contratto di Gattuso: sia lui che ADL possono liberarsi unilateralmente

Il futuro di Gattuso dipenderà dai risultati. Focus sulla sua situazione contrattuale sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica: fine marzo è la scadenza che s'è data De Laurentiis per decidere. Il patron vanta un diritto di recessione da poter esercitare al termine di questa stagione rispetto al contratto attuale che scade nel 2021. Ma, spiega il quotidiano, anche Gattuso si sente in una botte di ferro: lui si è riservato il diritto di liberarsi in maniera unilaterale dal Napoli, comunicandolo in anticipo.