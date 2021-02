Riecco Mertens: Gattuso forza i tempi e col Benevento lo rilancia dal 1'

Nel programma di recupero di Dries Mertens c'era un altro spezzone da disputare contro il Benevento dopo quello con il Granada. Ma i piani in casa Napoli sono cambiati e l'attaccante belga dovrebbe partire dall'inizio già oggi: "Lo scugnizzo di Lovanio è in crescita, sta intensificando il ritmo in allenamento e allora Gattuso sta valutando di forzare e mandarlo in campo dall’inizio sostituendolo probabilmente nel corso del secondo tempo", si legge sul Corriere del Mezzogiorno.