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Rifondazione Italia, Gazzetta invoca Maldini: "Serve un Capitano"
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La rifondazione del calcio italiano potrebbe passare da un nome che rappresenta storia, leadership e credibilità: Paolo Maldini
La rifondazione del calcio italiano potrebbe passare da un nome che rappresenta storia, leadership e credibilità: Paolo Maldini. È questa l'apertura della Gazzetta dello Sport, che lancia l'ipotesi di un ritorno dell'ex capitano azzurro in un ruolo chiave all'interno della Federazione.
Serve un capitano: l'Italia pensa a Paolo Maldini per ripartire
Il titolo di prima pagina è eloquente: "Serve un capitano", accompagnato dal richiamo al pressing della FIGC su Maldini. Secondo il quotidiano, l'ex bandiera del Milan avrebbe pieni poteri sul settore tecnico e sul comparto giovanile, con l'obiettivo di ridare identità e continuità al progetto azzurro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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