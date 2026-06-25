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Rifondazione Italia, Gazzetta invoca Maldini: "Serve un Capitano"

Rifondazione Italia, Gazzetta invoca Maldini: "Serve un Capitano"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:04Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La rifondazione del calcio italiano potrebbe passare da un nome che rappresenta storia, leadership e credibilità: Paolo Maldini

La rifondazione del calcio italiano potrebbe passare da un nome che rappresenta storia, leadership e credibilità: Paolo Maldini. È questa l'apertura della Gazzetta dello Sport, che lancia l'ipotesi di un ritorno dell'ex capitano azzurro in un ruolo chiave all'interno della Federazione.

Serve un capitano: l'Italia pensa a Paolo Maldini per ripartire

Il titolo di prima pagina è eloquente: "Serve un capitano", accompagnato dal richiamo al pressing della FIGC su Maldini. Secondo il quotidiano, l'ex bandiera del Milan avrebbe pieni poteri sul settore tecnico e sul comparto giovanile, con l'obiettivo di ridare identità e continuità al progetto azzurro.