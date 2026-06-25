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Verso Dimaro, Il Mattino: "Il piano di Allegri per valorizzare il talento di De Bruyne"
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In vista dell'inizio della nuova stagione, Massimiliano Allegri è già al lavoro per plasmare il Napoli
In vista dell'inizio della nuova stagione, Massimiliano Allegri è già al lavoro per plasmare il Napoli che prenderà forma durante il ritiro di Dimaro. È questo il tema richiamato dalla prima pagina de Il Mattino, che anticipa alcune delle idee del tecnico livornese per valorizzare una delle stelle della rosa azzurra.
Allegri studia il Napoli, De Bruyne al centro del progetto
Il quotidiano dedica un richiamo dal titolo "Il piano di Allegri per valorizzare il talento di De Bruyne", spiegando che il nuovo allenatore sta già studiando le soluzioni tattiche migliori per esaltare le qualità del centrocampista belga, destinato a essere il fulcro del progetto tecnico.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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