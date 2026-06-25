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Verso Dimaro, Il Mattino: "Il piano di Allegri per valorizzare il talento di De Bruyne"

Verso Dimaro, Il Mattino: "Il piano di Allegri per valorizzare il talento di De Bruyne"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In vista dell'inizio della nuova stagione, Massimiliano Allegri è già al lavoro per plasmare il Napoli

In vista dell'inizio della nuova stagione, Massimiliano Allegri è già al lavoro per plasmare il Napoli che prenderà forma durante il ritiro di Dimaro. È questo il tema richiamato dalla prima pagina de Il Mattino, che anticipa alcune delle idee del tecnico livornese per valorizzare una delle stelle della rosa azzurra.

Allegri studia il Napoli, De Bruyne al centro del progetto

Il quotidiano dedica un richiamo dal titolo "Il piano di Allegri per valorizzare il talento di De Bruyne", spiegando che il nuovo allenatore sta già studiando le soluzioni tattiche migliori per esaltare le qualità del centrocampista belga, destinato a essere il fulcro del progetto tecnico.