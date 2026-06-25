Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "ADL pensa a tre colpi per Allegri"
Il Corriere dello Sport dedica la sua apertura al futuro di Nico Paz, uno dei talenti più ambiti del mercato estivo. Il titolo è chiaro: "Paz, si decide", con un vertice previsto a Madrid che potrebbe indirizzare definitivamente il destino del fantasista argentino.
Paz, si decide: Inter al lavoro, il Como tenta il colpo
Secondo il quotidiano, l'Inter accelera per regalare il giocatore a Cristian Chivu, mentre il Como continua a coltivare la speranza di trattenerlo. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il presidente del Como, Mirwan Suwarso, e i dirigenti del Real, con Cesc Fabregas che spera ancora in un nuovo prestito.
Napoli, De Laurentiis aspetta Allegri
In prima pagina trova spazio anche il Napoli. Il Corriere sottolinea che Aurelio De Laurentiis sta disegnando il nuovo progetto tecnico, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Il quotidiano evidenzia che il club azzurro continua a lavorare sul mercato con Mario Gila e Anan Khalaili tra gli obiettivi principali, senza dimenticare l'interesse per Guglielmo Vicario tra i pali.
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