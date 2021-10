Rinasce il Napoli senza Osimhen: il piano-gara sta tutto nella scelta del centravanti

Come il Napoli affronterà il Legia Varsavia? Senza Victor Osimhen, con un altro centravanti che svela di fatto il piano-gara di Luciano Spalletti secondo il Corriere del Mezzogiorno: "L’idea è muovere la palla velocemente, attaccare il Legia Varsavia con i “piccoletti”. Il ritorno di Mertens al centro dell’attacco è il manifesto dell’identità da avere in campo, con Osimhen arma a gara in corso per cambiare l’inerzia se fosse necessario o Petagna per aumentare il peso in area di rigore".