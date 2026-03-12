Conte non stravolge nulla: c'è un gran favorito per sostituire Vergara col Lecce

Il Napoli prepara la sfida contro il Lecce con alcune scelte obbligate in attacco dopo l’infortunio di Antonio Vergara: chi al suo posto?

Il Napoli prepara la sfida contro il Lecce con alcune scelte obbligate in attacco dopo l’infortunio di Antonio Vergara, fermato da una fascite plantare che lo terrà fuori per almeno un mese e mezzo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il principale candidato a sostituirlo dal primo minuto sarebbe Giovane. Il quotidiano spiega che “il profilo in vantaggio per prendere il posto di Vergara è Giovane, finora titolare soltanto contro il Como in Coppa Italia”. L’esterno ha collezionato appena 101 minuti complessivi, ma ha lasciato segnali importanti entrando a gara in corso, con gli assist per Alisson Santos e Lukaku contro Roma e Verona.

Le alternative a Giovane per sostituire Elmas

Le alternative non mancano: Elmas, De Bruyne e McTominay possono essere utilizzati sulla trequarti, mentre Lukaku rappresenta l’opzione da centravanti sia per affiancare Hojlund sia per concedergli respiro. Contro il Lecce, che spinge molto sulla fascia sinistra con Gallo e uno tra Banda e Sottil, Conte potrebbe puntare proprio su Giovane per attaccare l’uno contro uno. Possibile quindi un tridente molto giovane con Giovane, Hojlund e Alisson Santos, tre giocatori che insieme non arrivano a settant’anni.