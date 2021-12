Rinnovo Insigne, Gazzetta: "Ecco cosa ha bloccato la trattativa col Napoli"

Già due mesi fa il Toronto si era affacciato su Lorenzo Insigne dopo che l’approccio col presidente De Laurentiis aveva mostrato di non poter incanalare la trattativa tutta ancora da costruire per il rinnovo verso una possibile svolta. A ottobre - sottolinea La Gazzetta dello Sport - quei contatti a Napoli sfuggiti a conferme dirette avevano però fatto emergere cifre targate Toronto che volavano già alto. Partendo praticamente dal raddoppio della somma che ora registra l’ingaggio annuale di Insigne: quei 4,6 milioni di euro, partiti dal rinnovo del 2018.

Nulla di fatto. Così, dopo gli approcci di Inter e Newcastle, tutto è rimasto in una bolla d’attesa. Perché poi sono venute fuori anche le cifre a cui il Napoli sarebbe intenzionato ad ancorare la proposta di rinnovo per il proprio capitano. Circa 3,5 milioni di euro a stagione con l’aggiunta di 1,5 milioni di euro intrecciati a bonus non tutti raggiungibili agevolmente. In pratica, Insigne, che a giugno compirà 31 anni, dovrebbe guadagnare la stessa cifra attuale. Non un nuovo contratto, che poi sarebbe l’ultimo più importante della sua carriera, ma una sorta di prolungamento dell’accordo attuale con cifre simili per 4 anni. Ed è stato questo il punto che ha finora bloccato l’evolversi della trattativa. Cospargendo il campo di altri silenzi e rinvii.